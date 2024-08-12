Erzurum'da sağanak sele dönüştü: O anlar kamerada

Horasan'ın İğdeli ve Hacıhalil Mahallesi'nde akşama doğru başlayan sağanak, sele dönüşünce bölgedeki dereler taştı, su baskınları meydana geldi.

İğdeli'deki çoban Haydar Torol, evinden çıktığı sırada sele kapıldı. Ağabeyinin yardımıyla son anda kurtarılan Torol, tedavi edilmek üzere Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekili tarım arazileri sular altında kaldı

Sel nedeniyle çoban Torol'a ait evin yanı sıra iki köydeki bazı ekili tarım arazileri ve ahırları su bastı, sele kapılan 2 eşek telef oldu.

İğdeli Mahalle Muhtarı Sena Aras, çoban Torol'un sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, bölgede dere ıslahı çalışmalarının yapılmasını istedi.

Öte yandan selin geliş anının cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği bir görüntüde, suya kapılan eşekleri fark eden çocukların ağladığı yer alıyor.