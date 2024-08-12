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Türkiye
AA 12.08.2024 00:52

Balıkesir'de otomobilin traktöre çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Balıkesir'de otomobilin traktöre çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
[Fotograf: TRT Haber]

Plakaları henüz öğrenilemeyen Rahmi Kaya yönetimindeki otomobil, Umurlar Mahallesi mevkiinde Berkay Böcek idaresindeki traktöre arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Rahmi Kaya'nın eşi Zekiye Kaya olay yerinde hayatını kaybetti. Her iki araç sürücüsü ile otomobildeki Rahmi Kaya'nın oğlu Tolgahan Kaya ise yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Dursunbey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Tolgahan ile Rahmi Kaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bir süre trafiğe kapanan yoldaki ulaşım, araçların ekiplerce çekilmesinin ardından normale döndü.

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