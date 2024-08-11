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Türkiye
AA 11.08.2024 23:41

Çanakkale'de 48 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında tespit edilen 48 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Çanakkale'de 48 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Sahil Güvenlik botu "TCSG-8" ve mobil radar "MORAD-8" ekipleri, Ayvacık açıklarında, düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot tespit etti.

Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki Afganistan ve Filistin uyruklu 9'u çocuk 33 düzensiz göçmeni yakaladı.

"TCSG-8" ve "KB-4305" botu ekipleri ise aynı bölgede motoru arızalandığı için sürüklenen lastik bottaki Suriye ve Afganistan uyruklu 6'sı çocuk 15 düzensiz göçmeni kurtararak kıyıya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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