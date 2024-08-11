Çanakkale'de 48 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik botu "TCSG-8" ve mobil radar "MORAD-8" ekipleri, Ayvacık açıklarında, düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot tespit etti.

Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki Afganistan ve Filistin uyruklu 9'u çocuk 33 düzensiz göçmeni yakaladı.

"TCSG-8" ve "KB-4305" botu ekipleri ise aynı bölgede motoru arızalandığı için sürüklenen lastik bottaki Suriye ve Afganistan uyruklu 6'sı çocuk 15 düzensiz göçmeni kurtararak kıyıya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.