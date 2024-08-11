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Türkiye
AA 11.08.2024 22:04

İzmir'in Karaburun'da orman yangını

İzmir'in Karaburun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İzmir'in Karaburun'da orman yangını
[Fotograf: AA]

Kösedere Mahallesi Boyabağ koyundaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait itfaiye ekipleri ile iş makineleri sevk edildi.

Yerleşim yerlerine yakın noktada devam eden yangında, dumandan etkilenen 3 kişi jandarma ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İzmir'in Karaburun'da orman yangını

100 kişi tahliye edildi

Ayrıca bölgedeki bir kamp alanında kalan 40 kişi ile 20 evde ikamet eden 60 olmak üzere toplam 100 kişi AFAD, Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerince tahliye edildi.

Karaburun Kaymakam Vekili Mustafa Özbay, Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Toros bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yangının söndürme çalışmalarına bazı vatandaşlar da iş makinesi ve traktörleriyle destek verdi.

Yangın, ekiplerin karadan müdahalesiyle bölgedeki evlere ve kamp alanına sıçramadan kontrol altına alındı.

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İzmir Orman Yangını
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