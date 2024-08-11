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Türkiye
AA 11.08.2024 20:31

Denizde kaybolan Kıbrıs gazisi 10 kilometre uzakta baygın bulundu

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde denizde kaybolan 71 yaşındaki Kıbrıs gazisi, yaklaşık 10 kilometre mesafede yarı baygın halde bulundu.

Denizde kaybolan Kıbrıs gazisi 10 kilometre uzakta baygın bulundu

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Altınkemer plajında eşi Yasmin Sümertaş ile denize giren Kıbrıs gazisi İhsan Sümertaş, bir süre sonra gözden kayboldu.

Sümertaş'tan haber alamayan eşi ve çevredekiler, polise haber verdi.

İhbar üzerine Sahil Güvenlik ekipleri helikopter destekli, deniz polisi ise su yüzeyinde ve dalgıçlarla deniz altında arama çalışması başlattı.

7 saat sonra 10 kilometre uzakta bulundu

Bir süre önce baypass ameliyatı olduğu öğrenilen Sümertaş, yaklaşık 7 saat sonra Karamürsel'in karşı kıyısında yaklaşık 10 kilometre mesafede yer alan Körfez ilçesi Hereke sahilinde vatandaşlarca denizde yarı baygın halde bulundu.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sümertaş'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak tedbir amaçlı tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği öğrenildi.

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