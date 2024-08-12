Açık 27.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 12.08.2024 06:52

Denizde sürüklenen bottaki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'da denizde sürüklenen lastik bottaki 27 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Denizde sürüklenen bottaki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

Datça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler tarafından fiber karinalı lastik botta 8’i çocuk 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris ilçesindeki şehir hatlarında bulunan yolcu feribotunda icra edilen denetimlerde ise Kolluk Destek Timi ve Sahil Güvenlik ekiplerince feribotta tespit edilen biri çocuk 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

ETİKETLER
Muğla Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
Serinlemek için denize giren kişi boğuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:15
Mersin'de firari şüphelilere operasyon: 63 gözaltı
10:13
Borsa güne yükselişle başladı
10:22
Mükellefe kolaylık sağlayacak uygulamalar devreye giriyor
10:14
Toplam ciro endeksi haziranda yıllık bazda arttı
10:06
İşsizlik rakamları açıklandı
10:27
Organize suç örgütlerine operasyon: 20 şüpheli tutuklandı
Meteor yağmuru Türkiye'nin dört bir yanından izlendi
Meteor yağmuru Türkiye'nin dört bir yanından izlendi
FOTO FOKUS
Erzurum'da sağanak sele dönüştü
Erzurum'da sağanak sele dönüştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ