Haber Giriş: 9 Ocak 2022 Pazar 19:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da çıkan orman yangını söndürüldü
[Fotoğraf: İHA]
Ordu'nun Ulubey ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, 6 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.
Ulubey ilçesine bağlı Uzunmahmut Mahallesi'ndeki Kutlukoca Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını görenler, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve orman işletme müdürlüğüne haber verdi.
Soğutma çalışmaları sürüyor
Yangın, 5 arazöz ve 15 kişilik ekibin müdahalesiyle yaklaşık 6 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Vatandaşların da ekiplere destek vermesiyle söndürülen yangını soğutma çalışmaları sürüyor.
Öte yandan ekiplerin hasar tespitinin ardından ne kadar alanın zarar gördüğü tespit edilecek.
Etiketler: İtfaiye Orman Yangını
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