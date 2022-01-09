Instagram uygulaması üzerinden canlı yayın yapan biri kadın 2 kişi, canlı yayında uyuşturucu madde içti.

Yayını izleyen vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Canlı yayının ardından İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, 2 kişinin peşine düştü. Narkotik ekipleri, Azra S. ve Emre S.'yi gözaltına aldı.

Üzerlerinden uyuşturucu çıktı

Yapılan aramada üzerlerinde bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Sorgulamanın ardından 2 kişi, uyuşturucu kullanımına özendirme suçundan adliyeye sevk edildi.

Emre S.'nin uyuşturucu kullanımı ve ticaretinden 15 ayrı, Azra S.'nin ise uyuşturucu kullanmadan 3 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi. 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.