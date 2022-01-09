Haber Giriş: 9 Ocak 2022 Pazar 18:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Lise öğrencesine öğretmen dayağı
Gaziantep'te bir bir öğretmen, ders sırasında bir öğrenciyi darbetti. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bostancık Anadolu Lisesi'nde görev yapan bir öğretmen, ders sırasında bir öğrencisini tekme tokat darbetti.
Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Vali Gül, "Bostancık Anadolu Lisesimizde bir öğretmenimizin öğrencilere uyguladığı şiddet görüntüleri üzerine yasal işlem başlatılmış olup, konu valiliğimizce takip edilecektir" dedi.
Bostancık Anadolu Lisemizdeki bir öğretmenimizin, öğrencilere uyguladığı şiddet görüntüleri üzerine yasal işlemler başlatılmış olup konu valiliğimizce takip edilecektir.— Davut GÜL (@gul_davut) January 7, 2022
Etiketler: Öğretmen
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