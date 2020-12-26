Devrekani ilçesine bağlı Örenbaşı köyündeki Çiğdem Göleti'nde su seviyesinin düşmesi nedeniyle göletteki balıklar telef olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Balıkların su yüzeyinde görülmesi üzerine geçen hafta yakın bir barajdan tanker ve arazözlerle gölete su taşınmaya başlandı.

[Fotoğraf: AA]

Balıklar telef olmaktan kurtarıldı

Balıklar 450 ton suyun taşınmasıyla kuraklığa bağlı telef olmaktan kurtarıldı.

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, geçen hafta gölette su seviyesinin düşmesi üzerine ilçenin imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Yakın bir barajdan gölete su taşındığını dile getiren Altıkulaç, "4-5 gün içinde itfaiye araçları, arazözler, tankerlerle gölete 450 ton civarında su takviyesi yaptık. Su azlığından dolayı göletteki balıkların canları tehlikedeydi. Su seviyesinin yükselmesine bağlı olarak oradaki balıklarımızı kurtardık" dedi.

[Fotoğraf: AA]

'Su seviyesini yükseltemeseydik 'b' planımız vardı'

Su taşımanın çözüm olmaması durumunda ikinci bir planlarının daha olduğunu ifade eden Altıkulaç, "Bu yöntemle su seviyesini yükseltemeseydik 'b' planımız vardı. Oradaki balıkları alıp su seviyesinin yeterli olduğu Kulaksızlar Barajı'na nakledecektik. İlçedeki tüm imkanların seferber edilmesiyle su seviyesi yükseldi ve balıkları kurtarmış olduk. Çok mutluyuz. Bölgede on binlerce balık kurtuldu." diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]