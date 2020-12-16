Kastamonu’nun Devrekani ilçesine bağlı Örenbaşı köyü sınırlarında bulunan Çiğdem Göleti’nde, mevsimin kurak geçmesi nedeniyle gölette su kalmadı.

Balıkların çamura bulanan suda can çekiştiğini görenler durumu yetkililere haber verdi.

Çiğdem Göleti’ne 400 ton su taşınacak

Gölette yaşanan balık ölümlerinin önüne geçebilmek için barajdan su aktarılmasına karar verildi.

Devrekani Kaymakamlığı, Devrekani Belediyesi, Devrekani İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sulama Birliği Başkanlığınca başlatılan çalışmayla, su tankerleri ve itfaiye araçlarıyla Kulaksızlar Barajından alınan yaklaşık 400 ton su, Çiğdem Göleti’ne taşınmaya başladı.

'Balıkların yaşaması için su nakil etmeyi sürdürürüz'

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, bölgede yaşanan kuraklık sebebiyle göletteki balıkların yaşamlarının tehlikeye girmesinden dolayı gölete su takviyesi kararı aldıklarını söyledi.

"Bugünden itibaren başlamak üzere yaklaşık barajımıza 400 ton civarında belediyemize ait araçlarla, itfaiyelerle, su tankerleriyle yakın bir bölgede bulunan Kulaksızlar Barajından Çiğdem Göleti’mize su nakli yapmak üzere bölgede ve göletimizde bulunan balıkların yaşamasına katkı sunmaya çalışacağız. Öyle umut ediyoruz ki taşınan su, mevcut olan balıklarımızın yaşaması için yeterli olacaktır. Önümüzdeki günlerde yağış olmaz ve ihtiyaç duyulması durumunda tekrar gölete su nakil etmeye devam edeceğiz. "