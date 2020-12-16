Haber Giriş: 16 Aralık 2020 Çarşamba 10:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de 310 litre kaçak içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde düzenlenen operasyonda 310 litre kaçak içki ele geçirildi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.G'nin kaçak ve bandrolsüz içki ticareti yaptığı iddiası üzerine çalışma başlattı.
Evinde yapılan aramalarda 310 litre kaçak içki bulunan A.G, gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçak İçki Kaçakçılık
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