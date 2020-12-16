Haber Giriş: 16 Aralık 2020 Çarşamba 09:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 4 kişi hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kayseri'nin Talas ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Kuruköprü Mahalesi'ndeki evlerinde F.Ç., Ş.Ç., G.Ç. ve S.Ç. sobadan çıkan gazdan etkilendi.
Aile üyelerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Haberler
- 10:12
- 10:13
- 09:58
- 10:04
- 10:07
Sıradaki Haber
Trafikte makas atan sürücü üç ayrı kazaya neden oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz