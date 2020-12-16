Haber Giriş: 16 Aralık 2020 Çarşamba 09:01Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yeşilırmak Nehri'nde 'kuraklık' alarmı: Adacıklar oluştu
[Fotoğraf: İHA]
Türkiye'de kuraklık riski altındaki Amasya'nın ortasından geçen Yeşilırmak Nehri adeta alarm verdi. Su seviyesinin her geçen gün düştüğü nehrin ortasında adacıklar oluştu.
Türkiye’de azalan yağış miktarı Amasya'da da etkisini gösteriyor.
[Fotoğraf: İHA]
Kış mevsiminde kar, yaz ve sonbaharda da beklenen yağış düşmeyince kentte çok şiddetli kuraklık riski ortaya çıktı.
[Fotoğraf: İHA]
Debisi düşen Yeşilırmak’ta alarm veren durum, köprü ayaklarına ve kıyı şeridine yansıdı.
[Fotoğraf: İHA]
Nehirde balık tutan vatandaşlar da durumdan endişeli.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Kuraklık
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