Türkiye’de azalan yağış miktarı Amasya'da da etkisini gösteriyor.

[Fotoğraf: İHA]

Kış mevsiminde kar, yaz ve sonbaharda da beklenen yağış düşmeyince kentte çok şiddetli kuraklık riski ortaya çıktı.

[Fotoğraf: İHA]

Debisi düşen Yeşilırmak’ta alarm veren durum, köprü ayaklarına ve kıyı şeridine yansıdı.

[Fotoğraf: İHA]

Nehirde balık tutan vatandaşlar da durumdan endişeli.

[Fotoğraf: İHA]