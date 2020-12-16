Haber Giriş: 16 Aralık 2020 Çarşamba 07:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kabin bagajı uygulaması normale dönüyor
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün aldığı yeni karar doğrultusunda yarın itibarıyla yolcular uçaklara kabin bagajını yeniden alabilecek.
Koronavirüs önlemleri kapsamına uçaklara kabin bagajı alımı yasaklanmasının ardından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) aldığı yeni karar doğrultusunda yarın itibarıyla yolcular uçaklara kabin bagajı yeniden alabilecek.
Konuyla iligli olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Kabin bagaj uygulamamız normale dönüyor! Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) yeni düzenlemesinin izin vermesi ile Uçak içi kabin el bagaj kurallarımızı 17 Aralık Perşembe günü itibariyle normal uygulamaya döndürüyoruz. Hayırlı olsun" dedi.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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