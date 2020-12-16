Haber Giriş: 16 Aralık 2020 Çarşamba 03:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sahil Güvenlik Komutanlığına uzman erbaş alınacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı 100 uzman erbaş alacak. Adayların 24 Aralık tarihine kadar başvuru yapması gerekiyor.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 30'u telsizci, 20'si şoför, 40'ı topçu ve 10'u yüzer adam olmak üzere toplam 100 uzman erbaş alacak.
Başvuruda bulunacak adayların erkek, en az lise mezunu ve 27 yaşını bitirmiş olmaları gerekiyor.
Başvurular e-devlet üzerinden 24 Aralık tarihine kadar yapılabilecek.
Etiketler: Kamu Personel Sahil Güvenlik
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