Sahil Güvenlik Komutanlığı, 30'u telsizci, 20'si şoför, 40'ı topçu ve 10'u yüzer adam olmak üzere toplam 100 uzman erbaş alacak.

Başvuruda bulunacak adayların erkek, en az lise mezunu ve 27 yaşını bitirmiş olmaları gerekiyor.

Başvurular e-devlet üzerinden 24 Aralık tarihine kadar yapılabilecek.