Haber Giriş: 16 Aralık 2020 Çarşamba 02:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de terör operasyonu: 4 gözaltı
Osmaniye'de terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen Suriye uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları ileri sürülen şüphelilere yönelik Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda Suriye uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.
Ev ve iş yerlerinde arama yapılan şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler: Terör Örgütü PKK/KCK
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