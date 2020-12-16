Bir otomobil ve bir kamyonet, Kırşehir kara yolu Şehitlik Kavşağı'nda çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonetin kasası otomobilin üzerine devrildi.

Kazada her iki aracın sürücüsü ile otomobildeki bir kişi, itfaiye ve AFAD ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Şimşek'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.