Haber Giriş: 16 Aralık 2020 Çarşamba 00:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kırşehir'de kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Bir otomobil ve bir kamyonet, Kırşehir kara yolu Şehitlik Kavşağı'nda çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonetin kasası otomobilin üzerine devrildi.
Kazada her iki aracın sürücüsü ile otomobildeki bir kişi, itfaiye ve AFAD ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Şimşek'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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