Haber Giriş: 16 Aralık 2020 Çarşamba 09:20Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Trafikte makas atan sürücü üç ayrı kazaya neden oldu
[Fotoğraf: DHA]
Ankara'da trafiğin yoğun olduğu saatte makas atarak ilerleyen sürücü, 3 ayrı kazaya neden oldu. Kaza anı kameraya yansıdı.
Olay, Çankaya ilçesi Eskişehir yolunda meydana geldi.
Yol üzerinden seyreden otomobilin sürücüsü, bir başka otomobilin sürücüsüyle yarışmaya başladı.
Yarış sırasında makas atan sürücü, arkadan gelen 3 ayrı aracın kaza yapmasına neden oldu. Sürücü, daha sonra aracını bırakarak olay yerinden kaçtı.
Polis, kazaya neden olan sürücüyü bulmak için inceleme başlattı.
Etiketler: Trafik Kazası
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