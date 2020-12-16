Olay, Çankaya ilçesi Eskişehir yolunda meydana geldi.

Yol üzerinden seyreden otomobilin sürücüsü, bir başka otomobilin sürücüsüyle yarışmaya başladı.

Yarış sırasında makas atan sürücü, arkadan gelen 3 ayrı aracın kaza yapmasına neden oldu. Sürücü, daha sonra aracını bırakarak olay yerinden kaçtı.

Polis, kazaya neden olan sürücüyü bulmak için inceleme başlattı.