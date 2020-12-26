Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 14.09'da merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 11,57 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.



