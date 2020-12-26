Haber Giriş: 26 Aralık 2020 Cumartesi 14:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Elazığ'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 14.09'da merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 11,57 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Etiketler: Deprem
Son Haberler
- 14:33
- 14:23
- 14:11
- 14:13
- 14:17
Sıradaki Haber
Tunceli'de teröristlerin kullandığı 3 sığınak imha edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz