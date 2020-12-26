Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mazgirt kırsalında yürütülen operasyonda 3 sığınak tespit etti.

Ekiplerce kullanılamaz hale getirilen sığınaklardaki aramalarda, 2 el bombası, 3 pil bloğu, 150 metre elektrik kablosu, 40 kilo güçlendirilmiş amonyum nitrat, 10 kilo yanıcı madde, 50 büyük pil, 2 silah üst aparatı, 100 kilo un, 45 kilo şeker, 30 kilo çay, 20 kilo zeytin, 10 kilo peynir, 15 kilo yağ, 5 kilo tütün, 1 ekmek sacı, 25 metre naylon ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.