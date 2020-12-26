Haber Giriş: 26 Aralık 2020 Cumartesi 13:27Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İznik Gölü’nün dibindeki 2 bin yıllık bazilikanın su altı görüntüleri
Bursa’nın İznik ilçesinde, göl kıyısının 20 metre açığında bulunan, 2 bin yıl önce Aziz Neophytos’un adına inşa edildiği belirlenen batık bazilika, su altı kamerasıyla görüntülendi.
Tarihi M.Ö. 4'üncü yüzyıla uzanan, Bithynia, Selçuklu, Roma ve Osmanlı gibi pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan İznik’te, 2014 yılında havadan çekilen fotoğraflar sayesinde İznik Gölü’nde 2 bin yıllık bazilika olduğu ortaya çıkmıştı.
Bazilika formunda kilise kalıntısı olduğu saptanan tarihi yapı, 20 metre açıkta, 2 metre derinlikte yer alıyor.
[Fotoğraf: DHA]
Kazı, su altı kamerası tarafından görüntülendi
740 yılında yaşanan depremde göl sularına gömülen bazilika, 2014 yılının en önemli keşifleri arasında gösteriliyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni ile İznik Müze Müdürlüğü Başkanlığı tarafından sürdürülen bazilika kazısı, su altı kamerasıyla görüntülendi.
[Fotoğraf: DHA]
Görüntülere, ekiplerin titiz şekilde yürüttüğü kazı çalışmaları da yansıdı.
Etiketler: Bursa İznik Kilise Kültür ve Turizm Bakanlığı Müze
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