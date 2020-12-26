Haber Giriş: 26 Aralık 2020 Cumartesi 13:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de kalitesiz kömür kullanan 3 işletmeye ceza
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de hava kalitesinin iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında, uygunsuz kömür kullandığı belirlenen 3 işletmeye cezai işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre hem sanayi kaynaklı hem de ısınma kaynaklı hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla denetimler devam ediyor. Kentte hava emisyonuna tabi işletmeler düzenli olarak denetleniyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetkilendirilmiş laboratuvarlara emisyon ölçümlerinin yaptırılarak ölçüm sonucunda hazırlanan raporlar incelendi.
Denetim ekiplerince kentte ısınmadan kaynaklı hava kirliliğinin önüne geçilebilmesi amacıyla 45 kanatlı hayvancılık işletme tesisinde inceleme yapıldı. Aykırı kömür yakımı tespit edilen 3 işletmeye cezai işlem uygulandı.
Hava kirliliğiyle mücadelede yapılan bütün çalışmalara vatandaşların da destek vermesi istendi.
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