Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünce 5 yıl önce kentte ekimine başlanan mis kokulu mor lavantalar, hem yetiştirilmesi hem de ekonomik getirisi açısından çiftçinin gözdesi oldu.

Üreticiler, ayçiçeği ve buğdayın yanı sıra tarlalarına kuraklığa dayanıklı lavanta da ekiyor. Geçen yıl Edirne'de 155 dekar olan lavanta ekili alan bu yıl 322 dekara yükseldi.

Enstitünün müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, lavantanın ağır ve taban suyu yüksek topraklar haricinde birçok alanda yetiştirilebildiğini, lavantanın özellikle yarı taban ve kıraç alanlar için önerilen bir ürün olduğunu söyledi.

'Lavanta kuraklığa dayanıklı bir bitki'

Tülek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uçucu yağı kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılan lavantanın tarımı ülkemizde yaygınlaşmaya başladı. Düşük üretim maliyetleri, yüksek kar oranı ve kırsal kalkınmadaki rolü lavanta üretimini çekici kılmaktadır. Bununla birlikte, doğal ve organik içeriklerle ilgili daha sağlıklı ürünlere yönelik tüketici bilincindeki artışların, ilave bir talep yaratabileceği beklenmektedir."

[Fotoğraf: AA]

Can suyu haricinde lavantanın suya ihtiyaç duymadığını, kuraklığa dayanıklı bir bitki olduğunu aktaran Tülek, mor tarlaların turizme de katkıda bulunduğunu, Türkiye'de de yaklaşık 11 bin 903 dekar alanda lavanta tarımı yapıldığını söyledi.

Lavanta yağının kilogramı 40-45 eurodan başlıyor

Lavanta üreticisi ve Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı da şunları söyledi:

"5 dekar olarak başladığımız lavanta ekimini 23 dekara çıkardık. Önümüzdeki yıllarda bunu daha da yaygınlaştıracağız. Lavanta ekilen tarlada üçüncü yılda daha iyi yağ çıkan ürün yetiştiği biliniyor. Üçüncü yıldan sonra değerlendireceğiz ve üretimini daha da artıracağız. Popüler bir ürün, kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılıyor. Hiçbir zaman ölmeyecek bir ürün. Lavanta yağının kilogramı 40-45 eurodan başlıyor, yağın kalitesine göre 120 euroya kadar çıkıyor. Lavanta ekili tarlanın dekarından da üçüncü yılın sonunda 5-6 kilogram yağ elde ediliyor. Mühendislerimiz, çitfçilerimize bu konuda bilgiler aktarmaya devam ediyor."