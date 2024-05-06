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Türkiye
AA 06.05.2024 12:55

Güneydoğu ve doğu illeri için sağanak uyarısı

Yurdun güneydoğusu ile bazı doğu illerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Güneydoğu ve doğu illeri için sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Mardin, Diyarbakır, Bingöl, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Bitlis çevreleri ile Şanlıurfa'nın doğusunda aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Yağışlar, Van'ın güneyi, Hakkari'nin kuzeyi ile Şırnak'ın doğusunda ve Ağrı ile Bitlis'in 2 bin metre üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, yüksek ve dağlık kesimlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Sağanak Hava Durumu Meteoroloji Mardin Diyarbakır Bingöl Batman Siirt Şırnak Hakkari Van Ağrı Bitlis Şanlıurfa
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