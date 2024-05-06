Açık 15.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 06.05.2024 12:37

Karadeniz'in yüksek kesimleri mayısta beyaza büründü

Rize, Giresun ve Artvin'in yüksek kesimleri, mayısta yağan karla beyaza büründü. ​​​​​​​Kentin düşük rakımlı bölgelerinde ise aralıklarla yağmur ve sis etkili oluyor.

Karadeniz'in yüksek kesimleri mayısta beyaza büründü
[Fotograf: AA]

Rize'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, dün gece de devam etti.

Kaçkar Dağları ve çevresindeki yaylalar, İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 600 rakımlı Ovit Dağı mevkisi ile 2 bin 300 rakımlı Anzer Yaylası beyaz örtüyle kaplandı.

Giresun'un yüksek kesimli yaylalarında da kar yağışı 2 gündür aralıklı devam ediyor.

İç kesimlerdeki Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri güzergahında bulunan 2200 rakımlı Eğribel geçidinde kar kalınlığı yer yer yaklaşık 25 santimetreye ulaştı.

Karadeniz'in yüksek kesimleri mayısta beyaza büründü

Dereli ilçesine bağlı Kulakkaya ve Bektaş yaylaları merkezlerinde de kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

Artvin'de ise Mersivan ve Karçal dağları, Ardanuç'ta Bilbilan Yaylası, Borçka'da Camili'ye bağlı Lekoban Yaylası, Şavşat'ta Arsiyan, Papart ve Sahara yaylalarının bulunduğu alanlara kar yağdı.

​​​​​​​Kentin düşük rakımlı bölgelerinde ise aralıklarla yağmur ve sis etkili oluyor.

ETİKETLER
Artvin Giresun Hava Durumu Kar Yağışı Rize
Sıradaki Haber
Bozuk para yutan çocuk Heimlich manevrası ile kurtuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:48
Türkiye'de 'difteri, çocuk felci ve yenidoğan tetanozu' görülmüyor
13:49
Gaziantep'te beton mikseri minibüse çarptı: 8 ölü
13:38
Yunus Emre'nin mezarı ve külliyesi FPV dronla görüntülendi
13:27
Sivas'ta 3 metre 80 santimetre uzunluğunda ekmek yapıldı
13:25
Yozgat'ta depremde evi hasar gören vatandaşlar konteynerlere yerleştiriliyor
13:14
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
İsrail ordusunun açıklamasının ardından Refah'ın doğusundaki Filistinliler göç etmeye başladı
İsrail ordusunun açıklamasının ardından Refah'ın doğusundaki Filistinliler göç etmeye başladı
FOTO FOKUS
Bozuk para yutan çocuk Heimlich manevrası ile kurtuldu
Bozuk para yutan çocuk Heimlich manevrası ile kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ