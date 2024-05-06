Yeni haftada hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağı tahmin ediliyor.

Yarın ve çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda, perşembe günü Marmara ve Orta ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, Cuma günü ise Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Marmara ve Ege'de yağış görülecek.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de 3 gün boyunca az bulutlu ve parçalı bulutlu hava hakim olacak. Hava sıcaklıkları, Ankara ve İstanbul'da 23, İzmir'de 28, Antalya ve Diyarbakır'da 27, Adana'da 31, Samsun'Da 19 dereceye kadar yükselecek.