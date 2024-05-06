Açık 15.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 06.05.2024 11:46

Yeni haftada hava nasıl olacak?

Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağı tahmin ediliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de 3 gün boyunca yağış görülmeyecek.

Yeni haftada hava nasıl olacak?
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağı tahmin ediliyor.

Yarın ve çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda, perşembe günü Marmara ve Orta ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, Cuma günü ise Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Marmara ve Ege'de yağış görülecek.

Yeni haftada hava nasıl olacak?

İstanbul, Ankara ve İzmir'de 3 gün boyunca az bulutlu ve parçalı bulutlu hava hakim olacak. Hava sıcaklıkları, Ankara ve İstanbul'da 23, İzmir'de 28, Antalya ve Diyarbakır'da 27, Adana'da 31, Samsun'Da 19 dereceye kadar yükselecek.

ETİKETLER
Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Meteoroloji
Sıradaki Haber
İzmir'de kaçakçılara operasyon: Tütün ve etil alkol ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:48
Türkiye'de 'difteri, çocuk felci ve yenidoğan tetanozu' görülmüyor
13:49
Gaziantep'te beton mikseri minibüse çarptı: 8 ölü
13:38
Yunus Emre'nin mezarı ve külliyesi FPV dronla görüntülendi
13:27
Sivas'ta 3 metre 80 santimetre uzunluğunda ekmek yapıldı
13:25
Yozgat'ta depremde evi hasar gören vatandaşlar konteynerlere yerleştiriliyor
13:14
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
İsrail ordusunun açıklamasının ardından Refah'ın doğusundaki Filistinliler göç etmeye başladı
İsrail ordusunun açıklamasının ardından Refah'ın doğusundaki Filistinliler göç etmeye başladı
FOTO FOKUS
Bozuk para yutan çocuk Heimlich manevrası ile kurtuldu
Bozuk para yutan çocuk Heimlich manevrası ile kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ