Açık 15.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 06.05.2024 12:38

İstanbul'da kaçak oto yedek parçası operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul'da yurt dışından yasa dışı yollarla getirdikleri oto yedek parçaları piyasaya sürdükleri iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da kaçak oto yedek parçası operasyonu: 8 gözaltı
[Fotograf: DHA]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollardan yurda getirilen ürünleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Bayrampaşa, Bakırköy, Gaziosmanpaşa, Bahçelievler ve Zeytinburnu'nda tespit edilen depo ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, 269 farklı araç markasına ait direksiyon ve 4 bin 477 oto yedek parça ele geçirildi.

Operasyonlarda ele geçirilen lüks marka araçlara ait kaçak yedek parçalar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde basın için sergilendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ETİKETLER
İstanbul Kaçakçılık
Sıradaki Haber
Karadeniz'in yüksek kesimleri mayısta beyaza büründü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:48
Türkiye'de 'difteri, çocuk felci ve yenidoğan tetanozu' görülmüyor
13:49
Gaziantep'te beton mikseri minibüse çarptı: 8 ölü
13:38
Yunus Emre'nin mezarı ve külliyesi FPV dronla görüntülendi
13:27
Sivas'ta 3 metre 80 santimetre uzunluğunda ekmek yapıldı
13:25
Yozgat'ta depremde evi hasar gören vatandaşlar konteynerlere yerleştiriliyor
13:14
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
İsrail ordusunun açıklamasının ardından Refah'ın doğusundaki Filistinliler göç etmeye başladı
İsrail ordusunun açıklamasının ardından Refah'ın doğusundaki Filistinliler göç etmeye başladı
FOTO FOKUS
Bozuk para yutan çocuk Heimlich manevrası ile kurtuldu
Bozuk para yutan çocuk Heimlich manevrası ile kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ