Haber Giriş: 26 Aralık 2020 Cumartesi 13:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
İşçileri taşıyan kamyonet elektrik direğine çarptı: 9 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da tarım işçilerini taşıyan kamyonet elektrik direğine çarptı. Yaşanan kazada 9 kişi yaralandı. Direğin devrilme ihtimaline karşı cadde trafiğe kapatıldı.
Fevzi Yandık yönetimindeki kamyonet, Tarım Mahallesi 9 Eylül Caddesi'nde elektrik direğine çarptı.
Kazada, kamyonetin kasasında bulunan 9 tarım işçisi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri, direğin devrilme ihtimaline karşı caddeyi trafiğe kapattı.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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