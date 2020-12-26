Haber Giriş: 26 Aralık 2020 Cumartesi 12:25Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Fren yerine gaza basan sürücü otomobille iş yerine girdi
[Fotoğraf: DHA]
Şişli’de kaldırımdan yola çıkmak için hamle yapan sürücünün fren yerine gaza bastığı otomobil, karşı kaldırımdaki iş yerine girdi. Otomobili son anda fark ederek kaçan iş yeri sahibi hafif şekilde yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Feriköy Baruthane Caddesi'nde kadın sürücü, kiralık olduğu öğrenilen otomobille, ara sokaktan caddeye yöneldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma çıktı.
Arabayı kaldırımdan çıkaran sürücü fren yerine gaza bastı. Birden hızlanan otomobil bir iş yerinin camekanından içeri girdi. İş yeri sahibi Ahmet Ö., otomobili son anda fark ederek kaçtı.
Gözaltına alınan sürücü, ifade vermek için polis merkezine götürüldü. Yaralı Ahmet Ö. ise ayakta yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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