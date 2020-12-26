Feriköy Baruthane Caddesi'nde kadın sürücü, kiralık olduğu öğrenilen otomobille, ara sokaktan caddeye yöneldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma çıktı.

Arabayı kaldırımdan çıkaran sürücü fren yerine gaza bastı. Birden hızlanan otomobil bir iş yerinin camekanından içeri girdi. İş yeri sahibi Ahmet Ö., otomobili son anda fark ederek kaçtı.

Gözaltına alınan sürücü, ifade vermek için polis merkezine götürüldü. Yaralı Ahmet Ö. ise ayakta yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.