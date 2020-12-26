Van'da kar ve tipi nedeniyle Çatak'ta 10, Bahçesaray'da 2 ve Gürpınar ilçesinde 1 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekiplerinin kapalı yolları açmaya çalıştığı kentte, belediye ekipleri de cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yürütüyor.

Öte yandan Van-Bahçesaray kara yolu da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapandı. İlçe halkı ulaşımını alternatif güzergah olan Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden sağlıyor.

Hakkari

Hakkari genelinde kar ve tipi nedeniyle 1 köy ve 2 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte kardan kapanan 224 köy yolundan 209'unun ulaşıma açıldığını söyledi.

Kurtkan, kapalı 15 köy yolunun ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür de kent genelindeki tüm köy yollarının ulaşıma açık olduğunu ve ekiplerin yol genişletme çalışmasını sürdürdüğünü söyledi.

Kentte kar yağışı sonrası beyaza bürünen köylerde ise güzel manzaralar oluştu.

Artvin'de 10 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı

Artvin merkez ve Yusufeli'de 1'er, Ardanuç ve Şavşat'ta ise 4'er olmak üzere toplam 10 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, 10 iş makinesi ve 12 personelle kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Artvin Atabarı Kayak Merkezinde ise kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.