Haber Giriş: 26 Aralık 2020 Cumartesi 11:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Van’da PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Edremit ilçesi kırsalında PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, terör örgütünün kullandığı sığınak, barınak ve depolar ele geçirildi.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 1 adet AK-47 Kalaşnikov Piyade Tüfeği, 2 adet el bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Etiketler: PKK/KCK Terör Örgütü Terörle Mücadele
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