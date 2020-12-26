Haber Giriş: 26 Aralık 2020 Cumartesi 11:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mardin’de teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sözde Kerboran kırsalında yapılan operasyonda, teröristlere ait olduğu belirlenen sığınakta antitank ve antipersonel roketatar mühimmatı ele geçirildi.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yıldırım-8 operasyonları kapsamında Sözde Kerboran kırsalında Şehit GK Evren Başçı Özel Birlik Operasyonu gerçekleştirdi.
Operasyonda teröristlere ait olduğu belirlenen sığınakta, çuvallara sarılmış 2 adet antitank, 3 adet antipersonel roketatar mühimmatı ile 2 adet roketatar sevk fişeği ele geçirilirdi.
Ele geçirilen mühimmatlar ve sığınak PAMİT ekipleri tarafından imha edildi.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele
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