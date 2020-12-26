Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde 16 Aralık’ta yayımlanan ilana 3 aylık sürede itiraz olmaması hâlinde, Bayramiç beyazı Türkiye’nin Avrupa’daki tescilli 6’ncı ürünü olacak.

Ürün bu şekilde, her türlü kötüye kullanım, taklit ve çağrıştırmaya karşı AB’de de koruma altına alınacak.

2013 yılında Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaret tescili yapılan Bayramiç beyazı, 7 bin dönüm alanda erkenci, orta ve geç olmak üzere 3 dönemde yetiştiriliyor.

Ürün, yurt dışına ihraç edildiği gibi Türkiye’deki büyük kentlere de gönderiliyor.

“Avrupa’ya Bayramiç beyazı bayrağını dikeceğiz”

Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, “Biz Avrupa’ya Bayramiç beyazı bayrağını dikmiş olacağız. Bugüne kadar Avrupa'da tescillenmiş ürünler Malatya kayısısı, Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Aydın kestanesi. Bizden 2 gün önce de Milas zeytinyağı yayına çıktı. Ama Türkiye’nin toplam 18 ürün müracaatı var. Bunların içinde biz 6'ncı sıradayız. Ümit ediyorum ki 3 aylık süre zarfında bu tescil gerçekleşmiş olacak.” dedi.

Ürünün tanınabilirliği önemli

Bayramiç beyazının satışından çok tanınabilirliğinin önemli olduğunu kaydeden Başkan Pehlivan, “Avrupa'da coğrafi işaretler çok büyük bir farkındalık yaratıyor. Amacımız farkındalık yaratıp üreticinin daha fazla para kazanması. İnsanlar beyaz nektarin yiyebilir ama Bayramiç beyazının tadı farklıdır. Açıkçası coğrafi işaretli ürün daha kaliteli bir üründür. Sürdürülebilir bir tarımla yapılan üründür.” dedi.

