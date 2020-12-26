Haber Giriş: 26 Aralık 2020 Cumartesi 10:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da yangın: 2 ölü
Aydın'nın Kuşadası ilçesinde bir evde yangın çıktı. Dumandan zehirlenen biri yabancı uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti.
Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bulunan bir evde, elektrikli ısıtıcının kanepeyi tutuşturması sonucu yangın çıktı.
Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye evde iki cansız bedene ulaştı
Evde bulunan Norveç uyruklu Mai Orrek Ruess ile İbrahim Tanrıverdi dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi.
İtfaiye ekiplerince yangının söndürülmesinin ardından 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Ruess'in cenazesi Yeni Asri Mezarlık'a, Tanrıverdi'nin cenazesi Kemer Mezarlığı'na defnedildi.
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