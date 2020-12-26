İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Beşiktaş, Beyoğlu, Kağıthane, Fatih, Başakşehir, Küçükçekmece, Bahçelievler, Avcılar, Esenyurt, Esenler, Güngören, Kartal, Maltepe, Ümraniye, Kadıköy'de yaşanan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlık olaylarının aynı çete üyeleri tarafından gerçekleştirildiğini tespit eden ekipler, çete üyelerinin Aydın Kuşadası'nda da araç hırsızlığı yaptığını belirledi.

Çetenin kısa süre içinde toplam 6 adet araba hırsızlığı, 21 adet evden hırsızlık ve 1 adet iş yerinden hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. Çete üyelerinin kimliklerini belirleyen ekipler, operasyon başlattı. Sezgin Y., Mehmet S., İsmail K. ve Selahattin U. isimli şüpheliler polis ekiplerince yakalandı.

Yakalanan zanlıların hırsızlık suçundan pek çok sabıka kaydının bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.



