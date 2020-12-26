Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava az bulutlu ve açık geçecek.

Bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyrederken, rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yetkililer ile sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Gecenin en soğuk illeri

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 24, Kars'ta 21, Ardahan'da 15, Erzurum'da 14, Erzincan ve Iğdır'da 7 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Erzincan'da 2, Iğdır'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 7, Ardahan'da 5, Kars ve Erzurum'da 4 derece olması bekleniyor,

Kar kalınlıkları kayak merkezlerinden Palandöken'de 58, Konaklı'da 39, Sarıkamış'ta 34 santimetre ölçüldü.