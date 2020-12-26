Şüpheli Ö.K. ve Z.Ü.’nün uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin iş yerinde arama yaptı.

Yapılan aramada bin 12 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, şüpheliler olay yerinde yakalandı.

2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

