Haber Giriş: 26 Aralık 2020 Cumartesi 09:42Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ankara’da uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: İHA]
Ankara’nın Mamak ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde yapılan aramalarda bin 12 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüpheli Ö.K. ve Z.Ü.’nün uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin iş yerinde arama yaptı.
Yapılan aramada bin 12 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, şüpheliler olay yerinde yakalandı.
2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Uyuşturucu Ankara
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