Haber Giriş: 26 Aralık 2020 Cumartesi 09:17Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Donan gölde mahsur kalan kazlar için AFAD ekipleri seferber oldu
[Fotoğraf: İHA]
Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde yüzeyi belirli aralıklarla donan Karasu nehrinde mahsur kalan 30’a yakın kazı kurtarmak için AFAD ekipleri çalışma başlattı.
Çayırlı ilçesine bağlı Erbaş köyündeki Karasu nehrinde yaklaşık 30 kaz suyun buzlanmasından dolayı karaya çıkamadı. Kazları kurtarmak için bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipleri Karasu nehrinde su üstü botla çalışma yaparak kazları kurtarmaya çalıştı.
Ancak kazların sağa sola kaçışmaları ve havanın kararması üzerine çalışma sonlandırıldı.
Etiketler: AFAD
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