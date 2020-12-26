Haber Giriş: 26 Aralık 2020 Cumartesi 08:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da tefeci operasyonu: 8 gözaltı
Ankara'da tefecilik yapan şebekeye operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara polisi, vatandaşlara faiz karşılığı para veren ve daha sonra parayı tahsil etmek için mağdurları tehdit ettiği belirlenen suç örgütüne operasyon düzenledi.
Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, tefecilik yapan suç örgütü lideri ve çocukları olmak üzere 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
[Fotoğraf: İHA]
Şüphelilere ait 2 oto galeri, kafe ve ikametlerde yapılan aramada; senet ve çek koçanları, 3 ruhsatsız tabanca, 5 pompalı tüfek ve çok sayıda mermi ile bıçak ele geçirildi.
Bazı şüphelilerin sahte basın kartı ve polis kimliği kullandıkları tespit edildi.
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