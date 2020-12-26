Ankara polisi, vatandaşlara faiz karşılığı para veren ve daha sonra parayı tahsil etmek için mağdurları tehdit ettiği belirlenen suç örgütüne operasyon düzenledi.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, tefecilik yapan suç örgütü lideri ve çocukları olmak üzere 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

[Fotoğraf: İHA]

Şüphelilere ait 2 oto galeri, kafe ve ikametlerde yapılan aramada; senet ve çek koçanları, 3 ruhsatsız tabanca, 5 pompalı tüfek ve çok sayıda mermi ile bıçak ele geçirildi.

Bazı şüphelilerin sahte basın kartı ve polis kimliği kullandıkları tespit edildi.