Hatay'ın Antakya ilçesinde bir otomobil sürücüsü polis denetiminden kaçtı. Ekipler, şüpheli aracın peşine düştü. Kovalama sonucu da durdurulan otomobilden mazgalın içine poşet atıldığı fark edildi.

Aramada, mazgala atılan poşetten bir miktar uyuşturucu madde çıktı. Araçtaki 4 kişi gözaltına alındı. Kişilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.

Edirne'de kısıtlama saatleri içerisinde trafikteki araçlar durduruldu, sürücülerin izin belgeleri kontrol edildi. Alkollü oldukları belirlenen 3 sürücünün ehliyetlerine el konuldu, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için işlem yapıldı.

Kısıtlama ihlallerini kameradan takip ettiler

Kırıkkale'de kısıtlama ihlalleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri'nin kameralarından takip edildi. İl Salgın Denetim Merkezindeki görevliler, kısıtlama saatlerinde hareketliliğin olduğu bölgelere güvenlik güçlerini yönlendirdi.

Ekipler de sokaktaki vatandaşların kimlik ve izin belgelerini kontrol etti. Denetimlerde bir kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 3 bin 150 lira para cezası verildi.