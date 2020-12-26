Haber Giriş: 26 Aralık 2020 Cumartesi 03:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Villada kumar oynayan 47 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da bir villada koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı tespit edilen 47 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güzelyalı Mahallesi'ndeki villadan gürültü geldiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Villaya düzenlenen operasyonda, kumar oynama, görevli memura mukavemet gösterme ve sosyal mesafe kuralını ihlal etme gerekçeleriyle haklarında işlem başlatılan 47 kişi emniyete götürüldü.
İkamette arama yapan ekipler, oyun kartları, tabanca ve bir miktar para ele geçirdi.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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