Haber Giriş: 26 Aralık 2020 Cumartesi 02:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da 507 litre kaçak içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Burdur'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 507 litre içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde merkeze bağlı Çendik köyünde kaçak içki üretimi yapılarak piyasaya sürüleceğini öğrendi.
Köyde yapılan operasyonda R.Ö. ve Ö.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramada 507 litre kaçak içki ele geçirildi.
Şüpheliler, karakoldaki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.
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