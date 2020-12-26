Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentteki farklı noktalarda denetim yaptı.

Şükrüpaşa Mahallesi Atatürk Kültür Merkezi önündeki denetimde ticari taksiler, motosikletli kuryeler ve araçlar durdurularak sürücülerin izin belgeleri kontrol edildi.

Polis ekipleri sürücülere alkol testi de yaptı. Denetimde 3 sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

Alkollü araç kullandıkları için para cezası uygulanan ve ehliyetlerine el konulan sürücülere, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten de işlem yapıldı.