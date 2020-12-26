Haber Giriş: 26 Aralık 2020 Cumartesi 00:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de kısıtlamayı ihlal eden alkollü sürücülere ceza
[Fotoğraf: AA ]
Edirne'de polis ekiplerinin denetimlerinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden alkollü sürücülere para cezası uygulandı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentteki farklı noktalarda denetim yaptı.
Şükrüpaşa Mahallesi Atatürk Kültür Merkezi önündeki denetimde ticari taksiler, motosikletli kuryeler ve araçlar durdurularak sürücülerin izin belgeleri kontrol edildi.
Polis ekipleri sürücülere alkol testi de yaptı. Denetimde 3 sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.
Alkollü araç kullandıkları için para cezası uygulanan ve ehliyetlerine el konulan sürücülere, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten de işlem yapıldı.
Etiketler: Koronavirüs Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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