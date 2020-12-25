Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 23:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polisten kaçarken mazgala uyuşturucu atan 4 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatte otomobille polisten kaçarken mazgala uyuşturucu atan 4 kişi gözaltına alındı. 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.
Antakya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden S.Ş, Armutlu Kavşağı'nda denetim yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçmaya başladı.
Yaşanan kovalamaca sonrası Gündüz Caddesi'nde durdurulan otomobilden mazgalın içine poşet atıldığını fark eden ekipler, mazgalı aradı.
3 bin 150'şer lira ceza
Poşette 40 gram eroin bulunurken araç sürücüsü S.Ş. ile otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.
Şüpheli 4 kişiye ayrıca kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.
Etiketler: Uyuşturucu
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