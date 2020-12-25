Çağrı merkezleri arandığında vatanşların birçoğu hatta bekletildiğini söylüyor. Peki bu durum yasal mı? Çağrı merkezinin uyması gereken kurallar neler?

Yasal süre 65 saniye

Çağrı merkezleri tarafından 65 saniyeden fazla telefonda bekletilen vatandaşlar, şikayet etmek isterlerse Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) süre, saat ve tarihi içeren bir mesaj atabilir.

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Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği'nde, çağrı merkezlerini arayan vatandaşların en geç 65 saniye içerisinde müşteri temsilcisine aktarılmak zorunda olduğu belirtiliyor.

Şikayetler BTK'ya yapılıyor

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Çağrı merkezlerinde dakikalarca müzik dinlemek zorunda kalan vatandaşlar çok. Telekominikasyon yönetmeliğinde azami 65 saniyede canlı müşteri temsilcisine bağlanmayı öngörüyor" açıklamasını yaptı.

Vatandaşlar şikayetlerini internet üzerinden yapabiliyor. BTK'nın internet sitesine girerek, e-Devlet şifresiyle işlem dakikalar içerisinde gerçekleştirilebiliyor.

Haber: Murat Can Öztürk

Kamera: Edebali Koçdemir