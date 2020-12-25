Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir dernek binasında ve bir internet kafede oyun oynandığı bilgisi üzerine baskın yaptı.

Polis ekiplerince dernek binasına düzenlenen baskında kumar oynarken yakalanan 7'si yabancı uyruklu 14 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

18 kişiye 56 bin lira ceza

Bir internet kafeye düzenlenen baskında da oyum oynarken yakalanan 2'si yabancı uyruklu 4 kişiye de 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

Denek binasında ve internet kafede oyun oynayan 18 kişiye toplam 56 bin 700 lira ceza kesilirken, internet kafe ise mühürlendi.