Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 20:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da 12 kişiyi dolandıran zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da 12 kişiyi emekli etme ve finansal yardım bahanesiyle 1 milyon lira dolandıran zanlı tutuklandı.
Alanya'da emniyet ekipleri, 12 kişinin finansal yardım, kredi çekme ve emekli etme vaadiyle yaklaşık 1 milyon lira dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Şikayetçilerin verdiği bilgiler ve güvenlik kamerası görüntülerinden eşkali belirlenen M.E. Mahmutlar Mahallesi'ndeki adreste yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Antalya
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