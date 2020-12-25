Aksaray'da kadın esnafın sopalı ve yumruklu saldırıya uğraması iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Meydan Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde simit kafe işleten Canan A., işletmesinin önünü temizlediği sırada kimliği belirsiz kişilerce sopalı ve yumruklu saldırıya uğradı.

Darp raporu aldı

Yaralanan Canan A, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Darp raporu alan Canan A, savcılığa şikayetçi oldu.

Canan A, simitleri dükkanda pişirdiği için sabah erken saatlerde iş yerini açtığını söyledi.

"Hiçbir kadının bu durumu yaşamasını istemem"

Bir gece önceden dükkanının önünü dışarı çıkması için bilerek pislettiklerini belirten Canan A, şunları söyledi:

"Dışarı çıkmamla kimliği belirsiz eli sopalı şahıslarca darbedildim. Hiçbir kadının bu durumu yaşamasını istemem. Kendi ekmek paramızı kazanmak bu kadar zorken böyle olaylarla daha da zorlaştırmaları zoruma gidiyor"