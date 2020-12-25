Abdulkadir Muhammed Nur, Üniversite eğitimini Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) bursu ile Türkiye'de tamamladı.

Somali'de Ekim ayında açıklanan kabinede Adalet Bakanı olarak yer aldı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olan Nur, bakan olarak ilk resmi ziyaretini Türkiye’ye yaptı.

İlk resmi ziyaret Türkiye'ye

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nı ziyaret eden Nur, burs programından dolayı YTB’ye teşekkür etti.

Abdulkadir Muhammed Nur "YTB ile gurur duydum. Gerçekten sizin yaptığınız güzel işleri takip ediyorum. Somali'de binlerce öğrenci YTB'den faydalandılar" dedi.

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, konuk bakanın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Abdullah Eren'den Nur'a tebrik

Abdullah Eren, Bakan Muhammed Nur'u tebrik ederek, "Yükseköğrenimini Türkiye'de tamamlamış bir mezunumuzun Somali'de Adalet Bakanı olması bizi çok mutlu etti. Dolayısıyla Türkiye'de çok iyi karşılandığınızı tahmin ediyorum. Sizi tekraradan tebrik ederim" dedi.

Eren, Bakan Muhammed Nur’un Türkiye burslarına başvuru yaparken doldurduğu formu kendisine hediye etti.